Chiara Ferragni pronta a lasciare l’Italia? L’indiscrezione bomba lanciata a Pomeriggio 5: dove è pronta a trasferirsi l’imprenditrici digitale

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni ha scatenato un vortice di interesse e speculazioni mediatiche senza precedenti. Da quando la coppia ha annunciato la loro situazione difficile, i riflettori sono puntati su di loro e si sono moltiplicate le domande sul motivo di richiedere privacy proprio in un momento così delicato. Le ultime rivelazioni arrivano soprattutto dal programma televisivo Pomeriggio 5, il popolare talk show condotto da Myrta Merlino su Canale 5, dove l’inviato Michel Dessì ha assunto l’incarico di seguire da vicino le vicende dei due personaggi.

Nell’ultimo episodio del programma, Dessì ha condiviso dettagli interessanti sulle intenzioni di Chiara Ferragni. Sembrerebbe che la famosa influencer sia pronta a intraprendere il suo primo viaggio dopo la discussa “crisi del pandoro”.

Ma posso darvi una notizia esclusiva: sembra che sia pronta a lasciare l’Italia per qualche giorno, magari puntando gli Stati Uniti come destinazione. Questo viaggio potrebbe rappresentare un modo per ritrovare un po’ di serenità dopo la rottura con Fedez.