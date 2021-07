L'ex gieffina ha indossato un abito da sogno in occasione della premiazione del World Influencers and Bloggers Awards

Al Festival di Cannes Elisabetta Gregoraci ha brillato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto un premio in onore del World Influencers and Bloggers Awards. A consegnare il premio all’ex gieffina l’omonima associazione che segue le star del web. L’abito indossato dalla showgirl per l’occasione ha lasciato tutti senza parole.

Questo è un periodo davvero d’oro per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice di Battiti Live è giunta a Cannes dove ha ricevuto un premio in onore del World Influencers and Blogger Awards. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha perso occasione per condividere la notizia sui social, dichiarandosi anche orgogliosa di aver rappresentato l’Italia.

Quello, però, che non è passato inosservato agli occhi dei presenti è stato lo splendido abito da sogno che l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfoggiato per l’occasione. Il bellissimo vestito indossato da Elisabetta Gregoraci ha fatto brillare gli occhi di tutti i presenti dell’Hotel Martinez in cui si è svolta la premiazione.

Subito dopo la premiazione Elisabetta Gregoraci ha condiviso la notizia sulla sua pagina Instagram. Qui la showgirl ha ringraziato tutti e si è detta anche orgogliosa per aver avuto la possibilità di rappresentare l’Italia in un momento per lei importante.

Elisabetta Gregoraci: il periodo d’oro della showgirl

Sembra dunque che Elisabetta Gregoraci stia vivendo un vero e proprio periodo magico. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip la popolarità della showgirl è aumentata moltissimo, soprattutto sui social. In questi giorni, inoltre, possiamo ammirarla nella conduzione di Battiti Live.

Di recente, invece, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato che è in attesa di alcune proposte da parte della Rai. Dunque un vero e proprio periodo d’oro quello che sta vivendo uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Non ci resta che attendere la prossima stagione televisiva per poter capire i nuovi progetti televisivi di Elisabetta.