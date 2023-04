Festival di Sanremo 2024, Amadeus pronto a sostituire Chiara Ferragni con un’ex allieva di Amici: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Amadeus sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando alle indiscrezioni, pare che il conduttore stia lavorando per la prossima edizione del Festival di Sanremo e già stanno trapelando alcuni retroscena a riguardo. Scopriamo insieme cosa è stato scoperto.

Amadeus avrebbe iniziato a lavorare per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quanto trapelato dal settimanale ‘Chi’ pare che il direttore artistico abbia già scelto chi potrebbe sostituire Chiara Ferragni nella co-conduzione. Pare infatti che il conduttore avrebbe chiesto all’imprenditrice digitale di ricoprire il ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate del Festival.

Chiara Ferragni, però, non se la sentirebbe di impegnarsi così tanto per la prossima edizione della kermesse musicale. Per questo motivo si vocifera che Amadeus avrebbe già trovato chi potrebbe sostituire l’imprenditrice digitale. Stando alle indiscrezioni, pare che potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice nella prossima edizione del Festival di Sanremo un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi: scopriamo insieme di chi si tratta.

Festival di Sanremo 2024, Annalisa potrebbe affiancare Amadeus nella co-conduzione: tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Se la notizia venisse confermata, per la cantante sarebbe una vera e propria svolta. Ricordiamo che questo è un vero e proprio periodo d’oro per Annalisa. Dopo il successo del brano ‘Bellissima’, in questi giorni sta circolando nelle radio il nuovo singolo della cantante, dal titolo ‘Mon Amour’.

Al momento le voci in questioni non sono ancora state confermate. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se i diretti interessati di esporranno in merito a questo gossip tanto chiacchierato.