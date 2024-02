Terza serata del Festival di Sanremo 2024, con la seconda parte di cantanti in gara e Russel Crowe ospite internazionale che "prende in giro" bonariamente il collega John Travolta

Picco di ascolti per il Festival di Sanremo 2024 anche nella terza serata. Dopo le polemiche con il Ballo del Qua Qua di John Travolta, tanti telespettatori si sono sintonizzati per capire cosa avrebbero fatto fare al Gladiatore, Russell Crowe. Grande anche l’attesa per la co-conduttrice, la comica siciliana Teresa Mannino, così come per l’esibizione del secondo gruppo di cantanti in gara, presentati dai colleghi che si sono esibiti la sera prima. Cosa è successo giovedì sul palco dell’Ariston?

Tutto inizia con Amadeus che torna a parlare del caso John Travolta, facendo un mea culpa perché, a causa di quello sketch discutibile e le polemiche sulle sue scarpe, non si è parlato abbastanza di Giovanni Allevi. Questa sera ad accompagnarlo brillantemente ci ha pensato la comica siciliana Teresa Mannino, che ha conquistato tutti quanti con la sua splendida ironia.

Grande anche l’attesa per gli ospiti, da Eros Ramazzotti sul palco a 40 anni dalla partecipazione con la canzone Terra Promessa: il cantante dedica il brano a tutti i ragazzi costretti a vivere in zone di guerra. Ma gli occhi di tutti erano per Russell Crowe, che si esibisce con la sua band e ironizza per quello che è accaduto la sera prima al collega: nominando Travolta, mima il gesto delle papere e tutti scoppiano a ridere.

Stefano Massini e Paolo Jannacci portano sul palco la canzone L’uomo nel lampo, dedicata a tutte le morti sul lavoro in Italia. A seguire Gianni Morandi incanta il palco dell’Ariston cantando e facendo divertire tutti quanti.

Nel frattempo si esibiscono i 15 cantanti del secondo turno, presentati dai 15 colleghi che si sono esibiti, invece, nella seconda serata di Sanremo 2024. A tenere banco tra gli interpreti è ancora il FantaSanremo: cosa non si sono inventati per il Bonus matita della serata!

Festival Sanremo 2024, terza serata: la classifica finale

Solo dopo l’apparizione sul palco di tutti i cantanti in gara e di tutti gli ospiti previsti, compresi Sabrina Ferilli, che presenta la fiction Gloria, ed Edoardo Leo, lì per parlare della serie tv Il Clandestino, finalmente all’1.30 arriva la classifica della terza serata.

La top five della terza serata di Sanremo 2024, con il voto della giuria Radio e con il televoto, vede prima Angelina Mango con La Noia, seguida da Ghali con Casa Mia, Alessandra Amoroso con Fino a qui, Il Tre con Fragili, Mr Rain con Due Altalene.