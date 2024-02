Da quando John Travolta è andato come ospite alla serata del Festival di Sanremo 2024, in tanti hanno parlato di lui, visto ciò che è successo. Tra questi c’è anche Fiorello, al quale Valerio Staffelli, ha portato un Tapiro d’Oro. Lo showman ha dato le sue spiegazioni al programma di Canale 5.

CREDIT: RAI

Nella serata di mercoledì 7 febbraio, l’attore di fama internazionale, è andato come ospite al Festival. Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma in realtà lui, Fiorello e lo stesso Amadeus, avevano in mente una cosa da fare all’esterno.

Hanno ballato insieme “Il ballo del qua qua!” Tuttavia, è proprio durante quei minuti che è avvenuto l’impensabile. John Travolta come Fiorello ed Amadeus, avrebbe dovuto indossare un cappello con arancione, che doveva abbinarsi ai ragazzi vestiti da paperi, che li circondavano nell’esibizione.

Però, è proprio quando lo ha visto, che lo ha scosso ed alla fine lo ha gettato via, dietro di sé. Questo gesto in un primo momento è passato inosservato, ma alla fine ha iniziato a diventare virale sul web.

Le parole di Fiorello su cosa è successo con John Travolta

CREDIT: RAI

Inoltre, l’attore al termine del suo intervento al Festival, avrebbe anche scelto di non firmare la liberatoria per non mandare in onda il video di quell’esibizione. Ovviamente questo episodio ha fatto discutere tantissime persone.

Per questo motivo, Staffelli, l’inviato del programma Striscia la Notizia, ha scelto di andare a portare un Tapiro d’Oro a Fiorello, anche per avere spiegazioni di ciò che è accaduto. Lo showman, durante quei minuti di intervista ha detto: