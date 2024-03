Non è da molti giorni che si è concluso il Festival di Sanremo, che ha visto come vincitrice Angelina Mango e sono già aperte le scommesse su chi sarà a condurre l’edizione del 2025. Si, perché il tanto Amato Amadeus, già prima dell’inizio del Festival della canzone italiana, aveva annunciato che per lui sarebbe stato l’ultimo anno.

Una notizia che ha rattristato in molti, alla quale poi si è unita la decisione di Fiorello, complice e co-conduttore di Amadeus da ormai tanti anni. Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025? Le indiscrezioni sul web si sono già fatte strada e di nomi ne sono spuntati diversi!

Prima la cantante romagnola Laura Pausini, che però ha subito smentito il suo coinvolgimento sul palco dell’Ariston. È toccato poi a Carlo Conti, che però non ne è sembrato molto felice:

Assolutamente non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anche io direi di “no”, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto.

È stata poi la volta di Antonella Clerici, che come il suo collega ha subito smentito l’indiscrezione. Paolo Bonolis? Milly Carlucci? Alessandro Cattelan? Sul nome di quest’ultimo il pubblico si è mostrato decisamente euforico, la simpatia dell’ex conduttore di X-Factor ha sempre conquistato il cuore degli italiani. Anche lui è molto impegnato tra il suo programma radio e il suo programma televisivo Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Tuttavia il conduttore non ha ancora smentito…

Poco fa, è arrivato un nuovo nome. Per la testata giornalistica Il Fatto Quotidiano, potrebbe essere Gigi D’Alessio il conduttore di Sanremo 2025. Il cantante napoletano potrebbe accettare? Per ora non si è pronunciato, ma le voci di corridoio sono ancora fresche… i fan aspettano con ansia la sua reazione!