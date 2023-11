Festival di Sanremo, Amadeus annuncia il primo ospite: “Giovanni Allevi suonerà mercoledì 7 febbraio”

La nuova edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina e Amadeus sta facendo i primi annunci in merito alla kermesse canora più amata di sempre. Nel corso dell’edizione del TG1 delle 20 andata in onda lunedì 27 novembre, il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora ha annunciato il primo ospite: Giovanni Allevi.

Questi sono giorni caldi per il Festival di Sanremo. C’è questo gemellaggio tra il festival e il TG1. Mercoledì dirò con chi avrò l’onore di co-condurre il Festival, parlo delle donne che mi affiancheranno, mentre domenica svelerò i nomi dei cantanti in gara e per settimana prossima un’altra sorpresa.