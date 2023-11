Amadeus potrebbe condurre Sanremo fino al 2025: l’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi e amati nel mondo della televisione italiana e la figura del conduttore svolge un ruolo cruciale nel suo successo. In particolare, nel corso degli ultimi anni, Amadeus è diventato un volto familiare per il pubblico italiano, e ora sembra che potrebbe prolungare la sua conduzione della kermesse canora fino al 2025.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Amadeus potrebbe prolungare la sua conduzione al Festival Di Sanremo fino al 2025. L’uomo ha presenziato sul palco del teatro Ariston per un periodo di quattro anni consecutivi. Adesso potrebbe essere in trattativa con la Rai per estendere il suo contratto.

A sollevare i dubbi sulla questione sono state le recenti battute scambiate tra Fedez e Fabio Fazio per proporre Fiorello come presentatore alla kermesse canora. In ogni modo, il comico ha risposto affermando che, a causa della sua ansia, non si sentirebbe in grado di assumere la responsabilità di gestire un progetto di tale portata.

A questo punto, molte persone si sono interrogate su chi potrebbe sostituire Amadeus. Secondo alcune fonti, la Rai starebbe facendo pressioni sul conduttore televisivo affinché continui anche nell’edizione del 2025. A svelare un inedito retroscena sul gossip è stato Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai, al “Corriera Della Sera”:

Non ci sarà più? Chi lo può dire…

Attualmente, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia ma, se venisse effettivamente confermata, la possibile estensione del contratto porterebbe Amadeus a stabilire un nuovo record. Pertanto, nel caso in cui il marito di Giovanna Civitillo condurrà il Festival di Sanremo fino al 2025, potrebbe superare il leggendario Pippo Baudo il quale si è fermato a cinque volte.