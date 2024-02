Festival di Sanremo, bacio in diretta tra Marco Mengoni e Giovanna Civitillo: ecco come ha reagito Amadeus

È scattato in diretta il bacio tra Mengoni e la moglie di Amadeus: ecco come ha reagito il conduttore

È finalmente iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo che già sta facendo molto chiacchierare. Protagonisti assoluti della prima serata della manifestazione canora sono senza ombra di dubbio i Big in gara, oltre che il direttore artistico Amadeus e il co-conduttore Marco Mengoni. E proprio quest’ultimo poco fa si è reso protagonista di un momento che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme cosa è successo.

Marco Mengoni protagonista assoluto della prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha dato il via alla prima serata della manifestazione canora cantando ‘Due Vite’, il brano vincitore della scorsa edizione. Come già anticipato, Marco Mengoni si è reso protagonista di un momento molto particolare insieme alla moglie di Amadeus, Giovanna Civitello: ecco cosa è successo nel dettaglio.

Mengoni è salito sul palco dell’Ariston mettendo in scena un siparietto molto divertente. Il cantante si è infatti presentato con una scopa, che lui stesso ha definito come la ‘scopa di Gianni Morandi’. Ricordiamo che nella scorsa edizione Gianni Morandi ha contribuito a pulire il palco dell’Ariston dopo la distruzione delle rose da parte di Blanco. Ma non è finita qui.

In seguito Marco Mengoni si ha tirato fuori un paio di manette e si è legato insieme ad Amadeus, per poi scendere tra il pubblico mostrando a tutti un oggetto che ha suscitato molto interesse, i ‘preservabaci’. Ed è proprio in questo momento il cantante si è reso protagonista di un momento che ha attirato l’attenzione di tutti e che ha coinvolto anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo.

Il cantante ha infatti invitato la moglie del direttore artistico del Festival di Sanremo a scambiarsi un bacio, invito che la donna ha accetta volentieri suscitando ironicamente la ‘rabbia’ di Amadeus e le risate del pubblico. Uno sketch che ha divertito non solo i presenti a teatro ma anche tutto il pubblico da casa.