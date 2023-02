Quanto accaduto al Festival di Sanremo, durante l’esibizione di Blanco, ha fatto e sta ancora facendo molto discutere. La reazione del pubblico non è di certo stata positiva e l’artista ha ricevuto numerose critiche. C’è chi però ha pensato anche alla sua famiglia e in particolare alla sua mamma.

Luciana Littizzetto, durante la puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda il giorno successivo al Festival, ha voluto leggere una lettera che ha scritto proprio per la mamma di Blanco. “Come ti sarai sentita?”

Ti sei sentita mortificata, colpevole al posto suo. Ti sarai chiesta ‘L’avrò educato male? Ho messo troppi pochi fiori in casa? Il cuore che non batte, il fiato che non esce’. Io so cosa avrai pensato: ‘Ma Tananai guarda anche lui è fulminato ma guarda come si controlla bene. Perché sempre il mio deve fare il pirla? Distruggendo il lavoro di tante persone per bene? Con tutti che ti dicono dai ha 20 anni, dovrebbe essere maturo. Se vabbè, in Italia l’adolescenza dei ragazzi dura fino ai 50 anni. Ma quando crescerà?’