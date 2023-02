Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha un vincolo sul contratto? L’indiscrezione

Possiamo dare ufficialmente inizio alla settimana di Sanremo. Ormai sembra essere tutto pronto per l’inizio della kermesse musicale e sono molti i gossip che ogni giorno emergono sull’evento più atteso dell’anno. Nel corso delle ultime ore sta facendo molto parlare una notizia che riguarda Chiara Ferragni. Secondo le indiscrezioni, l’imprenditrice digitale avrebbe un vincolo sul contratto per il Festival di Sanremo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui Chiara Ferragni avrebbe un vincolo sul contratto per il Festival di Sanremo. Ricordiamo che la fashion blogger più amata affiancherà il direttore artistico Amadeus e vestirà i panni di co-conduttrice nella prima e nell’ultima puntata del Festival.

Nel corso delle ultime ore Davide Maggio ha condiviso una notizia che sta facendo il giro dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, pare che la moglie di Fedez abbia un vincolo sul contratto che riguarda la condivisione delle immagini.

Questo è quanto riporta il sito di Davide Maggio riguardo la questione:

Possiamo rivelarvi che il contratto di Chiara Ferragni per il Festival prevede un vincolo totale delle immagini. Ciò significa che l’utilizzo di qualsiasi immagine o contributo dell’influencer cremonese non è consentito, anzi è espressamente vietato perché vincolato alla sola messa in onda Rai.

E, continuando, l’esperto di gossip ha aggiunto:

Se sia inclusa Rai Play non è dato sapere ma sarebbe quanto meno singolare vedere le puntate di Sanremo su Rai Play editate per tagliare gli interventi dell’influencer. Allo stesso modo ci si chiede se i programmi Rai possano utilizzare le immagini della signora Lucia o, anche in questo caso, il divieto è totale.

Al momento il gossip sembra essere infondato, in quanto i diretti interessati non hanno smentito né confermato le voci in circolazione. In tutto ciò una notizia è certa: Chiara Ferragni ha deciso di donare il compenso ricevuto dalla co-conduzione del Festival in beneficenza.