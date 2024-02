Festival di Sanremo, gli staff di Alessandra Amoroso e Annalisa hanno litigato? L’indiscrezione sta facendo il giro del web

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata e come ogni anno non possono mancare i gossip e le polemiche. Nel corso delle ultime ore è giunta un’indiscrezione che sta facendo il giro del web: stando ad alcune fonti pare che gli staff di Alessandra Amoroso e Annalisa avrebbero litigato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gli staff di Alessandra Amoroso e Annalisa hanno litigato? In questo ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui la stylist di Annalisa e la sua ex assistente, ora nel team di Alessandra Amoroso, sarebbero state coinvolte in una lite.

Il gossip giunge da fonti provenienti dalla festa esclusiva organizzata da ‘Vanity Fair’ prima dell’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e in queste ultime ore la notizia sta facendo il giro del web. Questo è quanto rivelato dal giornale ‘Dagospia’ a riguardo:

Sanremo è iniziato col botto! L’altra sera sul finire della festa organizzata da Vanity Fair è successo un vero e proprio parapiglia tra due note addette ai lavori.

E, continuando, il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha poi aggiunto:

Susanna Ausoni, stylist di Annalisa e molti altri, ha avuto un sonoro e vivace battibecco con la sua ex assistente Ilaria Di Gasparro, ora nello staff di Alessandra Amoroso. Quale la ragione delle scintille tra le due? A Sanremo volano stracci!

Al momento la notizia, anche se sta diventando parecchio insistente, non ha trovato la conferma né smentita da parte delle dirette interessate. Non è la prima volta che durante la settimana del Festival di Sanremo circolano gossip di questo tipo. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i membri degli staff delle Big in gara, entrambe favorite, romperanno il silenzio su questa vicenda che è una delle più chiacchierate di queste ultime ore.