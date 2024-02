Big Mama è una delle cantanti in gara che ha colpito il pubblico con un testo pieno di significato, il brano intitolato La rabbia non ti basta. Già lo scorso anno la rapper era salita sul palco dell’Ariston per accompagnare, in un duetto, Elodie. E ora, invece, gareggia con i Big.

È stata proprio lei a rivelare il significato del suo brano, per lei importante e profondo:

È una canzone che per me va a chiudere un cerchio. Sentivo l’esigenza di dedicare qualcosa alla “me” del passato che aveva bisogno di tanto amore e tante attenzioni. Voglio vivere questa esperienza nel migliore dei modi, perché ammetto che mi piace essere guardata. E non permetterò allo stress di rovinarmi tutto

Con le parole della canzone, Big Mama parla della sua trasformazione e del suo riscatto ad oggi, rispetto ad un passato sofferente, fatto di violenza e crisi personali:

Guarda me, adesso sono un’altra, la rabbia non ti basta

È stata vittima di bullismo, di prese in giro per via del suo peso. Ha sofferto, si è chiusa in se stessa, non risuciva ad accettarsi, ma oggi è un’altra. Oggi Big Mama è diventata un simbolo di body positivity ed è orgogliosa di se stessa. Oggi usa la sua musica per arrivare al cuore delle persone e lanciare importanti messaggi. Perché anche con un corpo imperfetto, si può vivere, essere felici, cantare e ballare. Si può essere apprezzate e stimate. E ciò che le da la forza sono i tanti messaggi di ringraziamento di tutte quelle ragazze e donne, che dopo aver visto una foto della cantante con un top o un vestito corto, decidono di fare lo stesso, raccontandole che prima del suo esempio, si erano nascoste per anni.

Nella vita della concorrente, c’è stato anche un altro dolore e a rivelarlo è stata proprio lei. Big Mama ha scoperto di avere un cancro quando aveva solo 20 anni. Si è sottoposta a 12 cicli di chemio e oggi, quella spiacevole esperienza, l’ha resa ancora più forte.