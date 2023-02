Festival di Sanremo, il Codacons denuncia Blanco: “Ora deve risarcire”

Il Codacons ha deciso di dire la sua in merito a quanto accaduto ieri sera sul palco dell'Ariston

Nel corso delle ultime ore sta facendo molto discutere il gesto di cui ieri sera Blanco si è reso protagonista durante l’esibizione sul palco dell’Ariston. A causa di alcuni problemi tecnici, il cantante non è riuscito ad esibirsi come ha voluto ed ha iniziato a distruggere la scenografia presente sul palco.

Blanco è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Sono molti coloro che si sono scagliato contro il gesto di cui si è reso protagonista il cantante. Tra le tante critiche non sono potute mancare quelle del Codancons che si è scagliato duramente contro di lui.

L’associazione non ha potuto fare a meno di denunciare quanto accaduto ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo:

Blanco ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire.

Inoltre il Codacons ha considerato il gesto commesso dal cantante come volgare e inopportuno.

Il Codacons, nel dettaglio, fa riferimento all’articolo 635 del Codice Penale, secondo cui:

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331.

Queste sono state le parole con cui il Codacons ha condannato duramente il gesto di cui Blanco si è reso protagonista ieri sera sul palco dell’Ariston:

Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini perché è pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone.

E, continuando, l’associazione ha aggiunto:

Il Codacons chiede alla Procura di Imperia di aprire un’indagine per reato di danneggiamento e chiede, inoltre, alla Corte dei Conti di iniziare l’iter per iniziare le dovuto azioni in modo da ottenere dal cantante un risarcimento.