Festival di Sanremo, lite tra due big dietro le quinte: “Volati bicchiere d’acqua”

Al Festival di Sanremo i colpi di scena non mancano mai. Qualche minuto fa Deianira Marzano ha pubblicato un’Instagram Storie in cui ha lanciato un vero e proprio scoop riguardo la kermesse musicale. Stando a quanto scritto dall’esperta di gossip sulla sua pagina Instagram, pare che due Big abbiano avuto una dura lite dietro le quinte del palco. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Due cantanti in gara di questa edizione del Festival di Sanremo si sarebbero reso protagonisti di una dura lite dietro le quinte del palco dell’Ariston. A lanciare la bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram.

Queste sono state le parole che la donna ha scritto sulla sua pagina Instagram:

Ci hanno appena detto che due big hanno litigato dietro le quinte e sono volati bicchieri d’acqua addosso a qualcuno.

Al momento non sappiamo i nomi dei diretti interessati ma, stando a quanto sta circolando sul web in questi minuti, le iniziali dei protagonisti sarebbero A. e M.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Chi sono i Big che hanno litigato dietro le quinte del palco dell’Ariston? Lo scopriremo presto.

Festival di Sanremo, il programma della terza serata

In queste ore si sta svolgendo la testa serata del Festival di Sanremo. I 28 big in gara si esibiranno con le loro canzoni che in questi giorni stanno riscuotendo un successo incredibile.

Protagonisti indiscussi della seconda serata sono stati senza ombra di dubbio i Maneskin che hanno infiammato il palco dell’Ariston lasciando tutti senza parole. Il Festival di Sanremo di Amadeus continua a regalare un numero elevato di ascolti. Basta infatti pensare che la prima serata del Festival è stata seguita da quasi 11 milioni di telespettatori, pari al 62,4 % di share.