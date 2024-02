Festival di Sanremo, tragedia sfiorata: Big Mama stava per cadere in diretta

La cantante stava per cadere in diretta in tv: ecco tutti i dettagli

Finalmente, dopo mesi di grande attesa, è iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ancora una volta al timone della manifestazione canora c’è Amadeus accompagnato da Giorgia nel ruolo di co-conduttrice. Poco fa, poco prima della sua esibizione, Big Mama si è resa protagonista di un momento che ha sorpreso tutti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Si sta svolgendo la seconda puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. In questa serata si stanno esibendo 15 Big in gara, presentati dagli artisti questa sera non si esibiranno. Come già anticipato, poco fa Big Mama si è resa protagonista di un momento che ha lasciato tutti col fiato sospeso: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Mentre stava scendendo le scale del palco dell’Ariston, la cantante stava per scivolare. Un momento che, anche se durato pochissimo, ha lasciato tutti con il fiato sospeso, soprattutto Amadeus e Giorgia. Una tragedia è stata sfiorata ma tutto è bene quel che finisce bene: Big Mama si è esibita incantando tutta la platea del teatro Ariston.

Festival di Sanremo, Big Mama racconta la sua difficile infanzia

Forse non tutti sanno che Big Mama, la Big in gara in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha vissuto un’infanzia a dir poco difficile. Lei stessa ha rivelato di essere stata vittima di bullismo e all’età di 20 anni le è stato diagnosticato un cancro. La cantante ha rivelato di essersi sottoposta a 12 cicli di chemioterapie e fortunatamente oggi sta bene.

Queste sono state le sue parole in merito al dramma vissuto: