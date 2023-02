Festival di Sanremo, trovato un pacco bomba vicino l’Ariston

Poco fa è giunta una notizia che sta circolando tra le pagine dei principali giornali. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che un pacco bomba sia stato trovato nei pressi del teatro Ariston. Nel dettaglio, dunque, il pacco sospetto sarebbe stato trovato a pochi metri dal teatro dove si svolge il Festival di Sanremo.

Un pacco bomba trovato vicino al teatro dell’Ariston. Questa è la notizia che, non appena pubblicata, è stata ripresa dalle principali testate giornalistiche. Stando a quanto emerso, il pacco sospetto aveva al suo interno proiettili, polvere da sparo insieme ad una sorta di innesco.

La scoperta del pacco bomba è stata fatta questo pomeriggio e attualmente la Polizia sta indagando per scoprire ulteriori dettagli e far luce su questa misteriosa vicenda. Come già anticipato, al momento del ritrovamento il pacco era a pochi metri dal teatro Ariston, vicino uno scooter. Era situato al di fuori della zona normalmente controllata dalle forze dell’ordine.

Festival di Sanremo, pacco bomba trovato nei pressi dell’Ariston: le parole degli inquirenti

Riguardo il caso del ritrovamento del pacco bomba nei pressi del teatro Ariston sta indagando la Polizia. Stando alle prime parole degli inquirenti, pare che il pacco non potesse esplodere a causa della mancanza di una componente.

Secondo le indiscrezioni, il pacco bomba è stato trovato da un agente di Polizia il quale ha dato l’allarme non appena scoperto, nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 17. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni in merito a questa vicenda. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno novità a riguardo.

Nel frattempo vi ricordiamo che questa sera la serata del Festival di Sanremo sarà dedicata ai duetti. I 28 Big in gara si esibiranno con altri artisti per portare sul palco dell’Ariston medley e cover che hanno fatto la storia della musica.