Festival di Sanremo, Madame rompe il silenzio sulla presunta lite con Anna Oxa: la verità della cantante

Anche quest’anno al Festival di Sanremo i colpi di scena non sono mancati. Durante la terza serata del Festival andata in onda è scoppiato un gossip molto chiacchierato in queste ore. Stando a quanto emerso, pare che Madame e Anna Oxa abbiano avuto un’accesa lite dietro le quinte del palco dell’Ariston.

Madame e Anna Oxa hanno litigato? In queste ore la presunta lite scoppiata tra le due artiste è diventato l’argomento più chiacchierato dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito alle numerose voci in circolazione in merito a questa vicenda, Madame ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità.

Nonostante l’insistenza del gossip in questione, sono stati molti coloro che hanno smentito la notizia della presunta lite tra Madame e Anna Oxa. Primo fra tutti l’azienda Rai che, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato:

Non c’è stata nessuna litigata, niente bicchieri lanciati e niente rissa.

In seguito è intervenuto in merito a questa vicenda anche lo staff di Anna Oxa, smentendo qualsiasi voce in circolazione mettendo dunque fine al pettegolezzo. Successivamente anche lo staff di Madame ha tenute a precisare che le notizie circolanti in queste ore sono del tutto infondate.

Queste sono state le parole che lo staff della rapper ha rivolto a ‘FanPage’:

Fonti vicine all’altra artista, inoltre, precisano a Fanpage.it che nemmeno lei avrebbe mai incontrato Madame. In più, si recherà all’Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione, informazione che avrebbe reso dunque impossibile il loro incontro e men che meno il loro scontro.

Dunque, stando alle ultime indiscrezioni, pare che non c’è stata nessuna lite tra Anna Oxa e Madame. Le due cantanti si stimano a vicenda e non hanno mai avuto modo di incontrarsi dietro le quinte del palco dell’Ariston. Dunque, per la notizia in questione, si è trattato solamente di un gossip le cui basi sono infondate.