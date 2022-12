Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato i big in gara: la lista

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2023 in programma nella settimana 7-11 febbraio. La nuova edizione del festival della canzone italiana sarà presentata ancora una volta da Amadeus, confermato al timone dopo i successi strepitosi delle scorse edizioni. Al suo fianco già annunciati Chiara Ferragni e Gianni Morandi che lo affiancheranno alla conduzione. Questa mattina poi anche l’annuncio di Francesca Fagnani come conduttrice di una delle cinque serate.

Fonte: Rai

Ieri Amadeus in diretta nell’edizione delle 13.30 del Tg1 ha letto i cantanti che saranno in gara. Come lo scorso anno la categoria giovani è stata abolita e le nuove proposte che usciranno dalle puntate speciali in onda questo mese, si aggiungeranno ai 22 big che sono in gara e si contenderanno la vittoria finale.

I 22 cantanti in gara sono il giusto mix di giovani talenti con tanta voglia di mettersi in mostra ed esplodere, cantanti affermati alla ricerca della consacrazione e alcuni vecchi rispolveri di personaggi che da qualche anno sono un po’ usciti dai radar e con la vetrina del Festival di Sanremo cercano il ritorno di fiamma.

Ecco la lista dei 22 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce e Di Martino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I cugini di campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

A questi si aggiungeranno i giovani che si contenderanno l’ambito palco il 16 dicembre su Rai Uno dal Teatro del Casinò di Saremo per la serata finale di Sanremo Giovani. Dalla lista si evidenziano nomi giovani emergenti come LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Soddisfazione anche per I Cugini di Campagna che tornano all’Ariston per la prima volta dopo il 1970.

“Ci provavamo da anni e siamo stati colti alla sprovvista” – hanno commentato. Da segnalare anche la reunion del duo Paola e Chiara e il ritorno all’Ariston di Gianluca Grignani.