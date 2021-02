Giornalismo in lutto per la morte di Fiammetta La Guidara

Fiammetta La Guidara morta a soli 50 anni. La famosa e amatissima giornalista televisiva, che di solito si occupava di motori, si è spenta all’improvviso. Il mondo della tv e dell’informazione è in lutto per la perdita di una grande donna e di una grande giornalista. Tutti la ricordano con grandissimo affetto.

Fiammetta La Guidara era il volto della Formula 1 e del motomondiale. Per tutti gli appassionati di sport e di motori era una presenza fissa e rassicurante, che da bordo pista ha raccontato questo mondo in tante trasmissioni per la tv.

Fiammetta La Guidara è morta all’improvviso nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio, a causa di alcuni complicazioni legate alla gravidanza, come ha riportato il Corriere della Sera. Le sue condizioni di salute sono velocemente peggiorate.

La giornalista è stata subito trasportata all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, dove è stata ricoverata prontamente nel reparto di Terapia Intensiva. Ma i medici non hanno purtroppo potuto far nulla per salvarle la vita.

I colleghi la ricordano con grande affetto. Gaudenzio Tavoni, addetto stampa del campionato italiano gran turismo, racconta:

Avevamo fatto una riunione online una settimana fa, l’avevamo vista in video conferenza e stava molto bene, non manifestava nessun problema. Anzi, ci aveva avvisati che la gravidanza sarebbe terminata in giugno ed era estremamente felice. Nulla lasciava intendere, neppure lontanamente, l’imminenza di una tragedia così grande.

Da qui saranno le mie prossime telecronache. Un saluto da Fiammetta La Guidara Posted by Fiammetta La Guidara on Tuesday, February 23, 2021

Chi era Fiammetta La Guidara

Fiammetta La Guidara era una giornalista sportiva, la prima voce femminile in Italia per quello che riguarda il campionato motociclistico. Il debutto su Sky Nuvolari, ma nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Motosprint, Autosprint e Inmoto. Dal 2012 collaborava con Aci Sport ed è stata anche addetta stampa del campionato Tcr.

Fiammetta La Guidara era sposata con Tarcisio Bernasconi, direttore sportivo della squadra corse “Cupra Racing” dal 2019. La coppia aspettava un bambino.