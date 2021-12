Fidanzato di Francesca Cipriani irriconoscibile: “Ha perso 20 chili”

Francesca Cipriani è stata una delle concorrenti più apprezzate in questa edizione del Grande Fratello Vip. Quante ne ha combinate in 3 mesi di permanenza nella casa. Dalle gag con Giucas Casella, a quelle con il fidanzato Alessandro Rossi, ne ha fatte di tutti i colori. Indimenticabile l’episodio della rottura della porta per cercare il fidanzato, oppure come dimenticare la proposta di matrimonio fatta in diretta che ha emozionato molto la Cipriani.

Fonte: web

Saputo del prolungamento fino a Marzo 2022 Francesca è stata tra quelli che ha deciso di lasciare, ufficialmente per problemi di salute. “Ho dei problemi di salute, problemi fisici che mi impongono di farmi visitare da alcuni specialisti. Sono entrata già titubante ma ho resistito, ma ora devo andarmi a far controllare. I medici del programma mi hanno consigliato di uscire” – ha detto ad Alfonso Signorini prima di varcare la porta rossa.

Uscendo potrà finalmente anche riabbracciare il suo Alessandro che la sta aspettando a braccia aperte. Il giovane poco prima dell’addio di Francesca, ha mandato un videomessaggio nella casa in cui ha detto alla fidanzata di scegliere da sola cosa fare aggiungendo di amarla tantissimo.

Ma in molti anche nella casa hanno subito notato il dimagrimento del giovane apparso davvero irriconoscibile. “Com’è dimagrito” – hanno commentato gli inquilini. E Francesca ha confessato: “ha perso 20 chili!“.

Fonte: web

Intanto però sui social si nutrono dei dubbi sul matrimonio della coppia. Katia Ricciarelli nel salutarla lunedì scorso ha chiesto scherzando di essere aggiornata sulla data delle notte. “Ci vediamo al matrimonio” – le ha detto la soprano, che ha promesso ai futuri sposi di cantare in chiesa, e ancora: “Mi raccomando, fammi sapere”. Ma in molti hanno visto con sospetto l’assoluta indifferenza della showgirl alla domanda della Ricciarelli. Che fosse tutto architettato ad arte anche questa faccenda?