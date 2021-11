La nuova puntata di lunedì del GF Vip in diretta su canale 5 è stata carica di colpi di scena ma soprattutto di grandissime emozioni. Le emozioni quelle vere e pure del cuore. Alfonso Signorini ha reso partecipe tutto il pubblico di un evento che ha regalato commozione a molti dei partecipanti del reality e non solo.

I protagonisti della storia sono Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro Rossi. La showgirl ha potuto rivedere il suo amato, ma nel corso della puntata ciò che l’aspetta è un’emozione che porterà per sempre nei suoi ricordi. Alessandro ha fatto di nuovo il suo ingresso nella casa, ma con un chiaro scopo: quello di coronare il suo sogno e quello della sua fidanzata.

Il ragazzo si è presentato con un anello di fidanzamento e con tanto di proposta di matrimonio. La Cipriani è ovviamente all’oscuro di tutto. Quando le si palesa dinanzi ciò che sta per accadere rimane letteralmente senza parole, vivendo anche qualche piccolo mancamento dettato dalle forti sensazioni di gioia che sta vivendo.

Alessandro è estremamente convinto della sua scelta e ad Alfonso Signorini rivela: “Francesca non è solo la ragazza che vediamo in tv. È una ragazza dal cuore unico, è la mia anima gemella”. Dopo tale dichiarazione manca solo l’atto finale.

In un giardino incorniciato da una miriade di cuori rossi, davanti la sua anima gemella e tutti i partecipanti del reality, il fidanzato di Francesca Cipriani dice:

“Sono qui per dirti tre cose importanti. La prima è che lavorando non riesco a seguire molto il programma. Seconda è che la doccia che hai fatto mi ha dato un po’ fastidio. La terza è la più importante. In questi tre mesi è cambiato che mi sei mancata, la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi. Mi manchi e quello che ti voglio dire è che per me la vera felicità sei tu che mi fai una carezza, che mi fai una scenata di gelosia”.