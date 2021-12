Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip ha sempre ammesso di avere una persona fuori ad aspettarla e di essere impegnata sentimentalmente. Anche per questo il rapporto con Alex Belli era sempre stato etichettato come una splendida amicizia. Almeno fino a ieri quando i due hanno deciso di uscire definitamente allo scoperto ammettendo di provare un sentimento superiore.

Ma con chi è fidanzata fuori dalla casa Soleil? Di lui si sa ben poco essendo una persona molto riservata. Stando a quando scoperto dal settimanale Chi si chiamerebbe Carlo e sarebbe un imprenditore siciliano di cui, però, al momento non si conosce età o cognome, se non che è il proprietario di un’agenzia di eventi.

Fonte: web

Carlo non è mai apparso durante queste settimane in cui Soleil si è avvicinata molto ad Alex. Gli unici gesti sono stati dei messaggi aerei fatti volare al di sopra della casa di Cinecittà che hanno sorpreso piacevolmente l’influencer. Ma da alcune settimane nemmeno quelli stanno più arrivando: silenzio totale.

Che si sarà infastidito per l’atteggiamento della giovane nella casa? Certo quando ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto della persona che la attende a casa, lei ha ammesso di pensarci sempre e continuare a sognare un futuro con lui: “Io so quello che voglio, conosco quello che provo per questa persona fuori e voglio costruire qualcosa con lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto, lui ha già una vita fuori come me” – le sue parole.

Ma allo stesso tempo ha detto di essere confusa. “Ho sempre cercato di proteggere lui, la nostra vita al di fuori di qui, allo stesso modo ho cercato di vedere la verità delle cose. Poi l’ho visto esporsi e quando mi ha detto queste cose io ero un po’ confusa” – ha detto riferendosi all’atteggiamento di Alex Belli.