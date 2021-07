La storia d’amore tra Al Bano e Romina Power ha fatto sognare tutti. Quel legame sia sentimentale che professionale è stato per anni sulla bocca di tutti. Ma purtroppo dopo 30 anni insieme le loro strade si sono separate salvo poi ricongiungersi ancora, ma questa volta soltanto da un punto di vista professionale.

Fonte: web

Ancora oggi i due portano in giro per il mondo le loro canzoni famosissime. Da quel matrimonio sono nati 4 figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Al Bano poi si è legato sentimentalmente con Loredana Lecciso con la quale ha avuto altri 2 figli, Jasmine e Albano Jr., detto Bido. A quanto pare ultimamente però ci sono dei dissidi tra i figli di Al Bano nati nel precedente matrimonio e suo padre. Il motivo starebbe nell’idea del padre di sposare Loredana Lecciso. I figli nati dal matrimonio con l’artista italo-americana si sarebbero subito opposti alle nozze del padre con la showgirl leccese.

Fonte: web

I due che hanno affrontato anche momento difficili sono ritornati insieme durante la pandemia. Fu la stessa Lecciso a dichiarare che l’amore per la famiglia aveva spinto la coppia a dare una seconda possibilità alla loro relazione. E per questo le voci di un possibile matrimonio tra i due.

Decisione che non piacerebbe affatto ai figli di Al Bano e Romina Power. Uno dei più scontenti sarebbe Yari. Il figlio di Carrisi ha espresso sempre il suo disappunto per l’ipotesi di un matrimonio tra il padre e Loredana Lecciso. Stesso discorso per Cristèl e Romina Junior, anche loro contrarie a queste nozze.

Fonte: web

Al contrario Jasmine e Bido nati dalla relazione tra il cantante pugliese la Lecciso sarebbero molto contenti di vedere finalmente sposati i loro genitori dopo oltre 20 anni che sono insieme. I due fratelli starebbero infatti provando di tutto per tentare di convincere Albano. Per quanto riguarda Romina Power, finora non ha espresso alcun commento in merito al ritorno di fiamma tra l’ex marito e Loredana Lecciso.