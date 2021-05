La figlia di Ashley Cain è morta a soli 8 mesi a causa di una terribile malattia che non le ha dato scampo. I genitori distrutti dal dolore hanno sempre sperato che la piccola potesse sopravvivere e hanno deciso di raccontare giorno dopo giorno la malattia sui social. La leucemia mieloide acuta, però, non ha avuto pietà della povera Azaylia e della sua famiglia.

Azaylia è diventata un angioletto a soli 8 mesi, a causa di una forma molto grave di leucemia mieloide acuta. La malattia le era stata diagnosticata due mesi dopo la nascita in agosto. Da allora i medici hanno tentato tutte le cure al Birmingham Children’s Hospital. Purtroppo senza successo.

Nelle ultime settimane le condizioni di salute della piccola si sono aggravate ulteriormente. Su Instagram il 30enne centrocampista inglese e poi star di “Ex On The Beach” aveva deciso di raccontare la malattia della figlia. Anche per sensibilizzare su un tema di cui si parla troppo poco.

Azaylia nelle ultime settimane è peggiorata. Coaguli di sangue nel cervello hanno provocato problemi anche molto gravi. Era sempre in ospedale. La coppia aveva anche raccolto 1,5 milioni di sterline per pagare un viaggio a Singapore per un trapianto salvavita. Ma non ha fatto in tempo.

La piccola a 8 mesi aveva tumori in tutto il corpo. Visto che i medici non potevano più fare niente, i genitori hanno deciso di farla dimettere dall’ospedale e portarla a casa, così da trascorrere con lei gli ultimi giorni di vita.

L’addio alla figlia di Ashley Cain morta a 8 mesi sui social

Il papà distrutto dal dolore per la grave perdita ha affidato a Instagram il suo messaggio di addio alla bambina venuta a mancare.

Ti terrò sempre nel mio cuore finché non ti potrò tenere di nuovo in paradiso

La piccola ha combattuto fino alla fine contro la leucemia, ma il mostro se l’è portata via. Riposa in pace.