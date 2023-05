La figlia di Loredana Lecciso si è sposata in Kenya

L'annuncio è arrivato sui social dove la coppia ha pubblicato una foto dove sono vestiti per il matrimonio.

La figlia primogenita di Loredana Lecciso, Brigitta Cazzato, si è sposata in Kenya con il compagno Jan. A darne notizia la stessa coppia sui social. Brigitta ha pubblicato uno scatto in cui compare mentre indossa un abito da sposa affiancata al neo marito, anche lui di bianco.

Brigitta è è la figlia nata dalla relazione tra Loredana e l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, cui è stata legata dal 1993 al 1996. Ha 28 anni e, nelle rare foto condivise sui social, esibisce una certa somiglianza alla bellissima madre.

Fonte: Instagram

Ha sposato Jan, ragazzo metà iraniano e metà tedesco con cui sta insieme dal 2021. Si sono sposati all’interno del lussuoso hotel gestito dal neo sposo in Kenya. Sono una coppia molto riservata ed infatti anche questo lieto evento è avvenuto in sordina senza troppe proclamazioni.

Brigitta si è limitata solo a pubblicare uno scatto delle nozze accompagnato dalla didascalia: “Mr and Mrs”. Pioggia di like e di auguri per la coppia che vive lontana dal mondo dello spettacolo. Anche il suo profilo social è privato.

Era stata proprio Brigitta a rendere noto le nozze nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo. E lo ha fatto in Kenya visto che lei ha sempre nutrito una particolare attrazione per il continente africano.

Laureata in Moda a Milano, Brigitta si è divisa a lungo tra la vita in Italia e il volontariato in Africa. A Watamu, piccola città costiera del Kenya, i nonni paterni possiedono una casa. L’incontro con Jan è avvenuto nel 2021. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili.

La coppia aveva pronunciato il primo sì nel dicembre scorso con una cerimonia civile celebrata a Lecce. A distanza di qualche mese da quel momento, è arrivata la festa in grande stile in Kenya.