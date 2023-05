Filippa Lagerback sulla malattia di Daniele Bossari: ecco come sta oggi

In occasione di un’intervista, Filippa Lagerback si è resa protagonista di alcune inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata. Nel dettaglio, la conduttrice di Che Tempo Fa, ha parlato della malattia di Daniele Bossari. Scopriamo insieme tutto le sue dichiarazioni.

Di recente, Filippa Lagerback, testimonial della “Fondazione Umberto Veronesi”, si è raccontata in un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”. La celebre conduttrice ha svelato quali sono le attuali condizioni di salute di suo marito Daniele Bossari:

È in fase di follow up ma, si sa.

Filippa e Daniele hanno affrontato insieme un periodo complicato. L’uomo combatte contro una brutta malattia ma per avere la conferma di una completa guarigione c’è bisogno di diversi anni. Tuttavia, a dargli sostegno c’è stata sempre sua moglie la quale ha dichiarato:

Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza.

Nel corso della conversazione, la conduttrice di Che Tempo Fa ha raccontato anche quali sono i suggerimenti che le hanno dato i medici. Il migliore approccio è stato quello di vivere il presente, giorno per giorno:

Vivere a pieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi’ ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio.