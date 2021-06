Filippo Bisciglia sta per tornare con Temptation Island e proprio per il programma lancia un appello all'ex fidanzata

Lo rivedremo a breve nel programma di Canale 5, Temptation Island, nel frattempo però, Filippo Bisciglia si è raccontato in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il conduttore non vede l’ora di rimettersi in gioco e affrontare l’avventura con le sei coppie di questa edizione.

Prima di vederlo però, ha ripercorso i suoi primi amori. La prima ragazza che gli ha rubato il cuore non appartiene al mondo dello spettacolo e si sono conosciuti da giovanissimi. Filippo ha raccontato:

Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni.

Ad Annalisa, Filippo Bisciglia rivolge un appello. Come tutti gli amori adolescenziali è finito troppo presto e senza spiegazioni, per questo:

“Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”

Il conduttore è poi passato al programma che tornerà in onda il 30 giugno. Già qualche giorno fa, Raffaella Mennoia ha confermato che le riprese sono terziante e che ora manca solo il montaggio per andare in onda.

Il tutto, secondo Bisciglia, è stato sempre coordinato dalla padrona di casa, Maria De Filippi verso la quale lui stesso prova tanta stima e ammirazione:

“Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulla spalla”.