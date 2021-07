Anche quest’estate il palinsesto televisivo si arricchisce con Temptation Island. Il programma dove le coppie mettono alla prova la loro fedeltà è iniziato da due settimane su Canale 5. Alla conduzione troviamo sempre lui: Filippo Bisciglia. Oggi lo vediamo con i capelli corti, la barba curata e sembra anche più dimagrito rispetto a quando era nella casa del Grande Fratello, ve lo ricordate?

Sì perché Filippo ha mosso i primi passi in tv proprio partecipando nel 2006 all’edizione del Grande Fratello. Non si aggiudicò la vittoria ma si distinse comunque per la sua simpatia. Da quel momento in poi si è fatto strada nel mondo dello spettacolo, conquistandosi l’approvazione da parte del pubblico e riscuotendo sempre più successo.

A quei tempi Filippo aveva i capelli lunghi, qualche chilo in più e un aria più trasandata. All’interno della casa ebbe un flirt con la concorrente Simona. Oggi è legato sentimentalmente con la modella e showgirl televisiva Pamela Camassa. I due recentemente hanno anche annunciato di aspettare un figlio. Quindi, dalla nomea di “bello e impossibile” oggi Filippo Bisciglia appare totalmente cambiato sia nell’aspetto che nel carattere. Potremmo più definirlo un “bravo ragazzo cresciuto” che presto conoscerà la gioia più grande della sua vita, quella di diventare padre.

Paragonando le foto di oggi con quelle del periodo del Grande Fratello, il cambiamento è evidente. Certo gli anni son passati. A quei tempi Filippo era un ragazzo di 28 anni. Oggi è un uomo maturo. Ciò che viene messo in risalto è il suo cambiamento di look. Oggi è elegante nel vestiario, curato, attento ai dettagli.

Anche da un punto di vista professionale Filippo ha fatto carriera ed è cresciuto. La conduzione di Temptation Island avviene sempre in modo corretto. Filippo cerca di instaurare un rapporto di fiducia e di confidenza con le coppie che vedono in lui una figura con cui potersi sfogare e parlare.