Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island continua, ma non è così per tutti. La coppia più discussa di questa stagione è arrivata al falò di confronto dopo appena due puntate. Si parla ovviamente di Tommaso e Valentina, lui incredibilmente geloso e possessivo nei confronti di lei, 20 anni più grande.

In molti hanno criticato il loro rapporto, soprattutto per via del comportamento ossessivo di Tommaso. Eppure, nonostante la gelosia, il primo a tradire la fiducia dell’altra è stato proprio il ragazzo che, non appena ha avuto l’occasione, ha tradito Valentina baciando (e forse anche di più) la single Giulia. Immediata la richiesta del falò di confronto da parte di Valentina, dopo aver visto le immagini del tradimento nel Pinnettu.

Una volta faccia a faccia, la donna ha deciso di abbandonare il programma senza Tommaso, annunciando la fine della loro relazione. Un colpo di scena clamoroso, che però ha fatto storcere il naso ai fans più titubanti. Infatti, in molti erano convinti che questa rottura sarebbe durata davvero poco. In effetti, pare che quanti la pensassero così avevano ragione, dato che entrambi hanno come foto profilo uno scatto con l’altro.

Non è un mistero che chi partecipa a Temptation Island firma un contratto di riservatezza in cui si impegna a non usare i social fino alla fine della programmazione. Non è improbabile, quindi, che questa foto risalga a prima della loro partecipazione a Temptation Island, e, quindi, anche a prima della rottura. Ma ci sono ancora molte cose che non quadrano.

Basti pensare che durante il confronto Valentina ha sempre cercato di giustificare Tommaso piuttosto che accusarlo come aveva promesso al pubblico. La scena era stata così surreale che anche il conduttore Filippo Bisciglia si è sentito in dovere di intervenire, cercando di riportare Valentina sul focus del falò. In effetti, a forzare il momento della decisione (quella di abbandonare il programma insieme o separati) è stato proprio Filippo. Non ci resta che aspettare per saperne di più.