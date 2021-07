Un altro bebè in arrivo nel mondo dello spettacolo e dello sport: questa volta è il turo di Filippo Inzaghi che diventerà presto papà. L’allenatore del Brescia prossimo ai 48 anni nel mese di agosto, diventerà genitore di un bel maschietto.

L’uomo è accompagnato da qualche tempo con Angela Robusti, ex volto di Uomini e Donne, ma anche modella e Wedding plenner. La ragazza, classe 1990, è famosa al grande pubblico anche per la sua non recente partecipazione a Miss Italia nel 2012.

Il suo percorso a Uomini e Donne si era invece interrotto frequentando Luca Onestino nella stagione 2016/2017 de programma. Da più di tre anni a questa parte, invece, è la fidanzata di Filippo Inzaghi e dopo varie paparazzate dei settimanali sono usciti allo scoperto.

Ora, allo scoperto, è uscita anche la gravidanza della giovane ex corteggiatrice. L’allenatore de Brescia ha scritto un post su Instagram accompagnato da una dolce immagine con la compagna:

E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… allora capisci che sarà per sempre… Con tutta la gioia che abbiamo siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre! Ti aspettiamo, ometto del nostro cuore… siamo già pazzi di te!

Per Filippo Inzaghi si tratterebbe del primo figlio, sembra che il rapporto tra i due sia profondamente solito. L’ex cognato di Alessia Marcuzzi ora dovrà fare i conti con un piccolo ragazzo anche fuori dal campo. Non è stata ancora annunciata una data di presunto parto, ma sembra che Angela Robusti sia ai primi mesi di gravidanza.