Filippo Nardi e Guenda Goria stanno insieme? Le parole di lei

Filippo Nardi, salito alla ribalta alcune settimane fa per la squalifica al Grande Fratello Vip dopo le frasi offensive contro Maria Teresa Ruta, è ora al centro di un pettegolezzo. L’ex concorrente appena uscito dalla casa ha voluto immediatamente chiedere scusa alla figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, per le frasi rivolte nei confronti di sua mamma. Ma tra i due potrebbe esserci anche dell’altro.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi” in edicola questa settimana ha pubblicato un servizio dove si vedono i due passeggiare in centro a Milano nella zona del Duomo. Si tratta di un flirt tra i due ex protagonisti del Grande Fratello VIP? No, più che altro secondo il giornale si tratta di una riappacificazione momentanea dopo i brutti momenti passati nella casa.

A quanto pare Guenda ha perdonato Filippo, a giudicare dalle foto che li ritraggono mentre camminano a braccetto e si scambiano anche un bacio. A chiarire come stanno le cose ci ha pensato la stessa Guenda a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. “Si tratta di un’angolazione studiata dal paparazzo. Mi piacciono i cinquantenni, ma con Filippo Nardi non è scattata la scintilla” – ha spiegato Guenda Goria.

Le parole di Filippo Nardi sulla vicenda Goria e squalifica

“Assolutamente no. Solo un incontro dopo il Grande Fratello Vip. Nessun bacio”. Queste invece le parole di Filippo Nardi, che qualche giorno fa è intervenuto nel corso di RTL102.5 News mettendo tutti i tasselli della vicenda al proprio posto.

Filippo che nei giorni scorsi ha cercato anche di difendersi dalle accuse rivolte nei suoi confronti dopo la squalifica al GF Vip. L’ex concorrente se l’è presa anche con Alfonso Signorini e gli autori accusandoli di aver strumentalizzato la sua vicenda per far alzare gli ascolti del programma che in quel momento non erano proprio in linea con gli obiettivi.