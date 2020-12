Filippo Nardi ha ammesso di avere un debole per una coinquilina al GF Vip

Filippo Nardi è entrato solo pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello Vip a distanza di anni dalla sua prima apparizione terminata non in maniera idilliaca. Pochi giorni per far parlare immediatamente di sé con le sue dichiarazioni. Innanzitutto ha annunciato durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta, Adua del Vesco e Tommaso Zorzi che molto probabilmente il reality non terminerà l’8 di febbraio.

“Che poi il programma finisce a metà febbraio. Dici l’8 Tommaso? Ehm… boh non dico nulla” – ha detto. “Guardate che st***zo. Non finisce l’otto febbraio? Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da tre mesi non farcelo”. In realtà il programma si prolungherà soltanto di una sola settimana anche se in casa ovviamente nessuno lo sa. Tommaso ha provato a fare un’ipotesi (ovviamente ironica) sulla nuova chiusura del reality show: “A questo punto io ho ipotizzato che l’8 febbraio ci mettono tutti su un aereo e ci dicono che siamo i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021”

Poi Filippo ha fatto un’altra rivelazione palesando il suo interesse per una una coinquilina, ovvero Samantha De Grenet.

“È stata una fissa per anni, l’ho corteggiata ma non ne ha voluto sapere”, ha ammesso parlando con Giulia Salemi e Dayane Mello davanti alla diretta interessata che non ha nascosto un certo stupore. “Sono sempre stata fidanzata…” – la replica della showgirl sposata dal 2005 con Luca Barbato e mamma.

“Mi sono sposata a luglio, avevo la pancia…”, ha ricordato lei scatenando Filippo, che ha espresso tutta la sua ammirazione per un décolleté così esibito: “Quando ti sei sposata eri bellissima, avevi due bombe…”, il commento. Poco dopo, poi, la dichiarazione definitiva di Filippo: “Se potessi disegnare la mia donna perfetta, per me è lei…Suo marito deve ringraziare di svegliarsi accanto a lei ogni mattina…” – ha concluso.