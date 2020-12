Terribile scontro tra Samantha De Grenet e un altro concorrente del GFVip: ecco chi è

Nel corso degli ultimi giorni, al Grande Fratello Vip c’è stato un terribile scontro tra Samantha De Grenet e un altro concorrente del noto talent show. Si tratta di Giacomo Urtis, celebre chirurgo dei personaggi famosi. Entrami gli inquilini sono entrati da poco nella casa più spiata d’Italia ma già sembra che tra loro non tiri aria buona.

Sono passati pochissimi giorni da quando Samantha De Grenet ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, eppure sembra che si siano create già delle tensioni. La celebre showgirl sembra non andare per niente d’accordo con Giacomo Urtis con il quale qualche giorno fa ha avuto un terribile scontro.

Samantha De Grenet è una tra le showgirl più famose nel mondo dello spettacolo. La donna è un volto molto conosciuto in televisione grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi. Adesso la stiamo vedendo debuttare al Grande Fratello Vip in cui ha fatto il suo ingresso durante la puntata di venerdì 11 dicembre.

Tutte le persone che conoscono la celebre modella, sanno che quest’ultima non nutre un buon rapporto con Giacomo Urtis, altro inquilino della casa del GFVip. Lo stesso discorso vale anche per Dayane Mello con la quale non ha avuto buoni trascorsi in passato.

Dunque, supponiamo che gli autori del Grande Fratello Vip abbiamo scelto Samantha De Grenet come nuova concorrente per movimentare un po’ il reality. Infatti, non a caso a dare il benvenuto alla donna è stato proprio il suo “rivale” con il quale si è accesa subito una discussione. Con queste parole la gieffina si è rivolta al chirurgo dei vip:

Un anno fa ero un po’ tenuta perché avevi parlato malissimo di me.

Quando tutti gli altri concorrenti hanno raggiunto i due, non è passato per niente in osservato al pubblico l’abbraccio con Dayane Mello. Alla luce di questo, Cristiano Malgioglio ha voluto lasciare un suo commento: