Filippo Nardi, il commento contro Maria Teresa non è passato inosservato. Bufera sui social

Filippo Nardi è stato un personaggio controverso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Anche questa volta è riuscito a farsi squalificare per i suoi atteggiamenti offensivi nei confronti di Maria Teresa Ruta. Tra le tante cose il conte inglese aveva dato alla coinquilina della persona ‘borderline’: “Ma sì, lei per me è borderline, ok che io non sono un medico, ma per me è così ragazzi. Cioè una Borderline sì, anche psicosi probabilmente“ – disse.

Fonte: Mediaset

Ora a distanza di un mese da quelle dichiarazioni Filippo ha continuato ad inveire contro la Ruta e lo ha fatto sui social. Qualche giorno fa la conduttrice ha avuto una crisi nervosa nella casa dopo il giorno di tensione con Cecilia Capriotti. La Ruta in crisi è scoppiata a piangere. I video di questo sfogo hanno fatto il giro dei social e sotto ad una clip pubblicata, Filippo Nardi ha commentato con un sintetico: “Borderline“.

In pochi minuti decine di utenti hanno risposto attaccando l’ex gieffino, che ha pensato di cancellarlo immediatamente. Peccato che il mondo del web non perdona ed è sempre guardingo. Così gli screen sono finiti su Twitter, dove è scoppiata una grossa polemica per la frecciatina del nobile britannico.

Filippo Nardi aveva anche chiesto scusa

E pensare che l’ex gieffino si era pentito di quelle dichiarazioni e aveva chiesto pubblicamente scusa alla famiglia della Ruta.

Fonte: Mediaset

“Devo dire che mi ha chiamato per porgermi le sue scuse personali. Si è scusato con la mia famiglia, ho accettato le sue scuse. Detto questo io trovo che il suo linguaggio sia stato profondamente offensivo nei confronti di mia madre e di tutte le donne. Mi aspetto anche però che si scusi con tutte le donne che si sono sentite offese” – ha confessato la figlia Guenda Goria ospite a Live-Non è la D’Urso.