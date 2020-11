Guenda Goria e Telemaco. Per la prima volta parla lui: "Sono arrabbiato, sono stato lasciato in diretta"

Guenda Goria, appena uscita dalla casa del GF Vip, ha subito voluto riprendere quello che aveva lasciato in sospeso. Parliamo della relazione con Telemaco Dell’Aquila, che ha scosso non solo il gossip ma anche mamma Ruta.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

Ad annunciarlo in diretta è stata Barbara D’Urso a Live-Non è la D’Urso, Goria e Telemaco hanno raccontato come sono andate le cose, e Guenda fa un annuncio inaspettato. Subito dopo l’eliminazione dal reality, la ragazza racconta di aver cercato Telemaco: “È la prima persona che ho sentito”. Guenda ha poi spiegati che i due non sono mai stati fidanzati, ma che avevano semplicemente una frequentazione.

Poi l’annuncio: Guenda ha lasciato Telemaco:

“L’ho lasciato perché mi ha trattato male, ho dovuto aspettare più 12 ore per sentirlo dopo l’eliminazione. Mi ha giudicato, criticato. Non mi ha dato sostegno, l’ho lasciato con rabbia e chiaramente soffrendo”.

Telemaco, invece, non sembra per niente d’accordo con le parole della ragazza, e non perde tempo a ribattere. L’uomo infatti si dice arrabbiato per due motivi: “Lei tratta dinamiche complesse e sensibili come quelle della famiglia in maniera leggera. Si è parlato del padre, della madre, del compagno della madre”.

Ma non è finita qua. C’è un altro motivo ed è il flirt con Massimiliano Morra: “Lei era fidanzata con me, vivo con la magra consolazione che il delitto non si è consumato“. Così, subito dopo l’uscita di Guenda dalla casa, i due si sono definitivamente salutati.

A quanto pare, non senza rimpianti. Infatti, Telemaco Dell’Aquila ammette anche le sue colpe, ma comunque non crede di meritare quel trattamento: “Voleva un appoggio incondizionato, sono stato un po’ villano magari rispondendo ad alcuni messaggi ma non posso accettare di essere lasciato in diretta nazionale col sorriso sui denti”. Pare proprio che la tanto chiacchierata love story si sia risolta con un nulla di fatto e un grande buco nell’acqua.