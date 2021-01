Filippo Nardi lancia la bomba contro il GF: “Ecco cosa mi dissero in confessionale”

Filippo Nardi non ha ancora digerito la squalifica al Grande Fratello Vip. Nel mentre il reality prosegue fino a metà febbraio, l’ex concorrente ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo dove ha attaccato di nuovo il programma. Nardi ha svelato ai giornalisti un dettaglio che ha messo in imbarazzo non solo Signorini, ma anche tutto lo staff che lavora alla produzione del reality show.

Fonte: Mediaset

“Quando mi chiamavano in confessionale chiedevo se era tutto apposto e non mi hanno mai detto alcunché” – ha raccontato. Poi ha spiegato il motivo principale di tutta questa rabbia nei confronti del Grande Fratello, che ancora non riesce a superare: “Mi hanno messo alla gogna mediatica associandomi ad aggettivi violenti e misogini”. Filippo ha svelato di avere il sospetto di essere stato strumentalizzato dal programma e dal conduttore Alfonso Signorini per far alzare gli ascolti che quest’anno non sono mai stati elevati e in linea con quelli degli scorsi anni.

Intanto nell’ultimo periodo si parla tanto anche del presunto flirt tra Filippo Nardi e la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria. I due sono stati beccati dal settimanale Chi insieme in Piazza Duomo a Milano. Ma secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini tra i due non c’è nulla. Si è trattato soltanto di un incontro per seppellire definitivamente i rancori sorti per i discutibili commenti che ‘il conte’ ha riservato a Maria Teresa Ruta.

Fonte: Chi

Il settimanale racconta come durante la serata immortalata dalle immagini Nardi si sia voluto scusare con la donna che, visto il bacio di saluto, pare aver perdonato il colpo di testa dell’ex inquilino della Casa. La smentita del presunto flirt che è arrivata anche da Guenda Goria nello studio di Mattino 5. “Smentisco la relazione con Filippo Nardi”, ha affermato la ex gieffina a cui Federica Panicucci aveva rivolto la schietta domanda. “Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”.