Guenda Goria e Filippo Nardi: scoppia il gossip e…

Se ne è parlato molto a Mattino 5 e ora finalmente arrivano le repliche dei diretti interessati. Una coppia molto strana, ma che comunque avrebbe suscitato le reazioni da parte del pubblico: Guenda Goria e Filippo Nardi stanno insieme?

Una relazione senz’altro assurda visto che il concorrente è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip proprio per aver parlato male della mamma (a dir poco) della ragazza.

Il gossip è esploso dopo che Andrea Franco Alajmo, noto paparazzo, nel salotto di Federica Panicci ha raccontato di averli visti insieme in un bar a prendere un caffè, lontano da occhi indiscreti.

Il primo a parlare è Filippo Nardi. L’uomo che non ha mai nascosto la sua “passione” per le donne, questa volta fa un passo indietro:

Sì ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè, assolutamente. Una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandola per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè.

Ora, Guenda Goria a domanda diretta della conduttrice dello show mattutino ha risposto chiaramente e senza mezzi termini. Ha anche raccontato come mai proprio il paparazzo li ha beccati insieme:

Ma nulla di più, la ragazza non ha nessun flirt in corso, tantomeno con l’uomo che ha aggredito verbalmente la mamma, non è affatto il suo tipo.

Smentisco la liason. Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre.

Smentisco la relazione con Filippo Nardi semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto.

La voce del caffè arriverà anche nella casa? E come prenderebbe Maria Teresa Ruta questo incontro? Mamma e figlia sono molto affiatate, difficilmente la concorrente del GF si arrabbierebbe con la figlia.