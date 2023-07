Momento non facile per la cantante Fiordaliso. Alcune settimane fa aveva annunciato il ricovero in ospedale per un’operazione d’urgenza di peritonite.

Si tratta di “un’infiammazione della sierosa (chiamata appunto peritoneo) che riveste i visceri e la cavità addominale, dovuta, in genere, ad una contaminazione batterica”. Condizione che si presenta con febbre alta, dolore addominale, nausea e vomito.

Fonte: web

L’intervento era riuscito ed era andato tutto bene ma purtroppo in queste ore Fiordaliso è stata costretta ad un nuovo ricovero per una sospetta ricaduta.

“Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano. Ora mi ricoverano, posso dirvi anche basta? Ma bastaaaaa! Che anno terribile per me” – aveva scritto su Twitter qualche giorno fa.

L’artista insieme all’annuncio, aveva postato una foto in cui appariva su un lettino di ospedale con la mascherina e una flebo al braccio.

Ieri un nuovo aggiornamento sempre dal profilo ufficiale Twitter della cantante. Fiordaliso ha aggiornato i suoi fan dicendo che gli hanno cambiato cura e che la febbre è scesa. Se il problema si risolve così bene altrimenti dovrà essere rioperata di nuovo.

“Ragazzi, vi do aggiornamenti. Sono ancora in ospedale, mi hanno cambiato la cura e stanotte non ho avuto la febbre. Aspettiamo e speriamo di non essere rioperata di nuovo! Io ce la metto tutta”. Ma in seguito ha anche aggiunto: “Sto crollando, non ho pace”.

Insomma periodo non facile per lei che quest’estate aveva in programma numerose date per il suo tour in giro per l’Italia. Date purtroppo annullate o rinviate a data da destinarsi a causa del suo ricovero d’urgenza. Speriamo che Marina Fiordaliso possa tornare presto sul palco ad emozionare con la sua voce e i suoi brani di successo.