Fiordaliso sarà una concorrente del GFVip? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Fiordaliso potrebbe diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo i beninformati, la celebre cantante potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente Fiordaliso è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelerebbero il suo presunto ingresso nel programma condotto da Alfonso Signorini. Infatti, secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata già confermata la sua presenza nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

L’annuncio sulla presunta partecipazione di Fiordaliso al Grande Fratello Vip si è diffuso sul web nel giro di pochissime ore ed è giunto a seguito delle smentite sugli opinionisti. L’ultima partecipazione della cantante ad un reality show risale al 2016, quando entrò a far parte del cast dei concorrenti de L’Isola Dei Famosi.

Attualmente non siamo a conoscenza delle veridicità di tale notizia in quanto ancora non è giunta nessuna smentita o conferma da parte della diretta interessata. Neanche Alfonso Signorini si è espresso in merito alla questione.

Fiordaliso: la morte di sua mamma

Durante il lockdown, Fiordaliso ha subito un grave lutto. Con queste parole la cantante aveva annunciato la morte di sua mamma: