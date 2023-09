Fiordaliso gela il pubblico del GF: la clamorosa gaffe

Nella nuova edizione del Grande Fratello 2023, Fiordaliso è già una delle protagoniste più chiacchierate e popolari. Dopo aver attraversato la porta rossa in occasione della puntata andata in onda venerdì 15 settembre, la cantante si è resa protagonista di una clamorosa gaffe che di certo non è passata in osservato ai telespettatori del reality show. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Fiordaliso non si smentisce mai. Entrata nella casa più spiata d’Italia durante la puntata andata in onda venerdì 15 settembre su Canale Cinque, la cantante ha lasciato senza parole tutti i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini.

Dopo essersi esibita sulle note della sua canzone “Non voglio mica la luna”, cantata in playback, la donna si è lasciata andare in una furiosa lite con Claudio Roma. Il tutto è iniziato dal momento in cui lei stessa ha definito il gieffino il più narcisista tra gli inquilini. Inutile dire che tali parole hanno scatenato l’ira del diretto interessato il quale si è subito sfogato contro di lei.

In ogni modo, a far finire Fiordaliso nel mirino delle polemiche è stata una vera e propria gaffe avvenuta dopo la discussione con il suo inquilino. Nel dettaglio, una volta uscita in giardino, la cantante, rivolgendosi ad Arnold, ha pronunciato queste parole:

Dov’è Arnold? Sei troppo scuro, non ti vedevo.

Nonostante sia stata pronunciata in modo ironico, la frase della gieffina ha sollevato numerose polemiche in rete, sia da parte degli utenti sia da parte dei telespettatori.

Fiordaliso: il ricordo della madre al GF

Oltre alla lite e allo scivolone, durante la seconda puntata del format condotto da Alfonso Signorini, Fiordaliso ha ricordato sua madre la quale è venuta a mancare nell’anno 2020 per via del Covid: