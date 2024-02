Nella serata di ieri, giovedì 8 febbraio, è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2024 e in questa occasione, Fiorella Mannoia si è esibita per la seconda volta, con il suo brano Mariposa. Nella sua carriera questa è la sesta volta che partecipa a questo evento così importante.

CREDIT: RAI

Nella prima serata ha scelto di indossare un abito da sposa, con uno scollo a V, della collezione di Luisa Spagnoli. Inoltre, ha scelto anche di esibirsi scalza, forse per lei è un modo di sentirsi a contatto ancora più stretto con il palco.

La sua ultima esibizione risale a sette anni fa, quando è riuscita a portarsi a casa un secondo posto e da quel momento, non era più entrata nella kermesse. Alla fine, in questo nuovo anno, è tornata ed ha deciso di portare in gara il brano Mariposa.

Questa canzone è un vero e proprio inno alla libertà delle donne. Nel testo parla delle difficoltà ed anche del coraggio che ogni donna deve affrontare nella sua vita. Spera in un mondo migliore, in cui ognuna possa essere consapevole, cosciente ed anche padrona del proprio corpo.

Il dettaglio nascosto nel look di Fiorella Mannoia

La cantante nella serata di ieri, ha scelto di esibirsi con un abito di velluto nero. Firmato ancora una volta dalla stilista Luisa Spagnoli.

Tuttavia, sin dalla prima serata Fiorella Mannoia ha scelto di esibirsi con un dettaglio speciale e davvero importante per lei. Sono appunto delle cuffie, che ha chiesto proprio alla staff tecnico di poter personalizzare. Questo accessorio è per lei indispensabile. La stessa Fiorella Mannoia in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha spiegato di cosa si tratta. La cantante ha detto: