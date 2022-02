Ieri è andata in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2022. C’era grande attesa per Fiorello visto che la sua partecipazione è stata incerta fino agli ultimi giorni.

Come sempre quando è salito sul palco è diventato il mattatore della serata, capace di creare gag su gag che hanno fatto ridere tutti. Il suo ingresso è da supereroe con tanto di pistola per misurare la temperatura. Si avvia dall’atrio dell’Ariston fino a raggiungere il palco dove ad attenderlo c’è Amadeus.

“Ecco a voi il Mattarella dell’intrattenimento, ecco a voi il mio amico Rosario Fiorello” – lo presenta così il conduttore. “Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa, ma tu hai voluto farmi venire” – l’esordio di Fiore.

“Mi siete mancati, sono qui per la terza volta, sono la vostra terza dose”. Poi ha scherzato: “Mi tamponano tutti i giorni, io sarei dovuto stare a casa con il plaid sulle gambe, ma perché a Sanremo tamponano così tanto?”.

Fonte: Rai

E ancora: “La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda volta per confermare l’amicizia, la terza per romperla l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale. Tanto se nostro Signore fa l’appello tu sei con la A”.

Poi costringe al bacio con tanto di mascherina tra Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Il modello storico di riferimento è alla famosa fotografia del ‘kiss in time square’.

Verso la fine della serata Fiorello è comparso sul palco quasi congedando il pubblico e facendo intendere che la sua partecipazione quest’anno termina con la prima puntata.

“Vi saluto, la mia avventura finisce qui“- dice mentre il pubblico in platea intona un coro di “nooooo“. “L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo“. Ed infine ha annunciato Checco Zalone che sarà sul palco questa sera.

“Sarà un grande festival e domani sarà una puntata strepitosa con Checco Zalone“.