Sanremo 2022, pagelle della prima serata. Com’è andata? Tra alti e bassi è partito il 72esimo Festival della canzone italiana, come sempre in diretta ogni sera da martedì a sabato dal palco dell’Ariston della città di Sanremo, in Liguria. Per la terza volta Amadeus è il direttore artistico e conduttore, insieme all’amico Fiorello. Ogni sera al loro fianco una donna diversa. Tanti cantanti, tanti ospiti e finalmente il pubblico in sala, grande assente del 2021. Pronti per le nostre pagelle?

Sanremo 2022, pagelle prima puntata: cantanti in gara

Cominciamo con i 12 cantanti che si sono esibiti nella prima serata del Festival della canzone italiana, giunto alla 72esima edizione (in attesa degli altri 13 cantanti in gara nella seconda puntata di mercoledì 2 febbraio 2022).

Achille Lauro e l’Harlem Gospel Choir, 8. Comincia con il botto e probabilmente con un colpo al cuore ai vari Pillon il Festival. Achille Lauro si presenta a petto nudo. Così la smetteranno di criticare i suoi look. La canzone sembra già sentita, ma l’esibizione del coro aggiunge un tocco in più. Vogliamo parlare anche del Battesimo a fine esibizione?

Yuman, 6. Tralasciamo il fatto che aveva i pantaloni di 8 taglie in pià. Non lascia un bel ricordo la sua esibizione.

Noemi, 8. Il bel voto è merito dell’abito di Alberta Ferretti (che la fa assomigliare ad Ariel nell’incontro a palazzo con il principe Eric nel cartone animato della Disney). Canzone bella, ma senza esagerare.

Gianni Morandi, 8.5. Con la mano fasciata ritorna al Festival da cantante in gara dopo 22 anni. E dopo 10 da quando è stato presentatore. La canzone è in perfetto stile Jovanotti, che l’ha scritta. E fa tornare giovane il cantante: Stai andando forte, ma ricordati di prenderti cura della tua mano.

La Rappresentante di Lista, 9. Bellissima canzone portata sul palco da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Del resto sono tra i favoriti dell’edizione. Belle anche le mosse portate sul palco, a misura di TikTok.

Michele Bravi, 7. Bello il look, bella la voce, canzone che forse poteva dare di più. Ma Michele Bravi è bravo, di cognome e di fatto.

Massimo Ranieri, 6. Solita canzone alla Ranieri. Per carità, voce incredibile. Ma solita canzone alla Ranieri.

Mahmood e Blanco, 10. Favoritissimi alla vigilia, conquistano per canzone e performance. Davvero una bella esibizione.

Ana Mena, 5. Voto negativo per il look e anche per la canzone. Non si capisce dove voglia andare a parare.

Rkomi, 7. Un po’ di sano giovane rock, un po’ immaturo, ma che almeno è qualcosa di diverso visto sul palco dell’Ariston.

Dargen D’Amico, 8. E chi se lo aspettava un pezzo dance a Sanremo? Viene voglia di tornare in discoteca.

Giusy Ferreri, 6. Nonostante sia abituata al palco dell’Ariston, questa volta non ci sembra che la canzone sia all’altezza delle aspettative. Bello però l’abito, molto sexy.

Sanremo 2022, pagelle prima serata: presentatori e ospiti

Ed eccoci ai vari Amadeus, Fiorello, Ornella Muti e gli ospiti, primi tra tutti i mitici Maneskin.

Maneskin, 10 e lode. Dopo aver vinto Sanremo 2020, l’Eurovision e altri premi, ottenuto candidature ovunque, aver aperto il concerto dei Rolling Stones, tornano sul palco che di fatto li ha lanciati a livello internazionale. E si commuovono. Come fai a non amarli? Coraline, poi, è un brano semplicemente unico. Vincono a mani basse.

Matteo Berrettini, 8. Il voto va alla sua presenza scenica, da far innamorare a prima vista. Ma l’intervista poteva essere migliore.

Orietta Berti, 5. Cosa si è messa addosso?

Amadeus, 7. Convince come sempre con le sue giacche glitterate e la sua spontaneità. Il suo Festival è così, piaccia o no.

Fiorello, 7. Non risplendono le sue gag, anche s e alcune hanno fatto ridere molto. Ma la sua presenza tranquillizza il conduttore e questo basta.

Ornella Muti, 4. Poteva accettare gli abiti di Armani, almeno il voto sarebbe salito. Sembra essere sul palco per farci un favore. Meglio come attrice che come presentatrice.

Non perdete le nostre pagelle della seconda serata!