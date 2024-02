Mercoledì 7 febbraio è andata in onda la seconda puntata del famoso Festival di Sanremo ed in questa occasione, come ospite speciale c’era proprio John Travolta. Tutti non aspettavano altro che questo momento, che però nel giro di poco tempo ha diviso gli utenti dei social.

CREDIT: RAI

L’attore di fama internazionale è andato come ospite nella seconda puntata, sul palco dell’Ariston. Tuttavia, ciò che è accaduto durante il suo intervento, non è di certo passato inosservato, come per esempio il balletto con Fiorello ed Amadeus, all’esterno del palco.

Il conduttore del programma Viva Rai2, proprio per John Travolta ha deciso di fare qualcosa di diverso. Ha voluto ballare “Il ballo del qua qua”, storica hit di Romina Power, che doveva essere per tutti un momento di ironia e spensieratezza.

CREDIT: RAI

Però, gli utenti dei social si sono divisi e non tutti lo hanno apprezzato. Questo perché in queste ore tanti stanno commentando questo sketch, come un momento di cattivo gusto, che ha portato il divo americano ad essere infastidito dal momento.

Il gesto di John Travolta, che non è passato di certo inosservato

CREDIT: RAI

Il gesto che sta invece diventando virale, è quello che ha fatto l’attore prima dell’inizio del ballo. Fiorello ed Amadeus, hanno indossato entrambi un cappello, che sembrava essere un muso di un papero. Doveva essere un modo per “entrare nel personaggio” visto che intorno a loro c’erano tutti figuranti vestiti da paperi.

Tuttavia, nel momento in cui lo hanno dato in mano a John Travolta, lui lo ha prima guardato, poi lo ha scosso e come infastidito, lo ha gettato dietro di sé. Un gesto che in un primo momento, proprio durante la diretta è passato inosservato, ma che poi invece ha portato a tante critiche.

CREDIT: RAI

Infatti gli utenti di Twitter hanno condiviso quel momento e lo hanno anche commentato. Tanti hanno scritto che era infastidito, ma altri hanno detto che forse non aveva capito lo sketch. Alla fine però, John Travolta ha scelto di prestarsi volentieri a questo momento.