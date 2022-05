Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini punta un nuovo ad un concorrente inaspettato che, nel corso degli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese che, dopo una lunga storia d’amore con la showgirl è diventato papà della bellissima Luna Marie.

La nuova edizione del reality inizierà la prima settimana di settembre e sono tanti i nomi dei concorrenti che Alfonso vorrebbe all’interno del nuovo cast. Dopo una breve pausa infatti, il conduttore riconfermato anche nella prossima edizione, sta lavorando sulla scelta e i contratti dei nuovi volti.

Nelle ultime settimane sono tantissime le indiscrezioni emerse nei confronti dei possibili personaggi che entreranno nella casa. Tanti infatti, sembrano aver già i nomi di chi, inaspettatamente varcherà la porta rossa più spiata d’Italia.

Tra i possibili personaggi Alfonso Signorini sta corteggiando proprio Antonino Spinalbese nonché ex compagno di Belen Rodriguez. Le trattative sono ancora in corso ma migliaia di fan sperano di poter vedere Antonino in una veste completamente unica e diversa.

Grande Fratello Vip 7: Signorini punta Antonino Spinalbese

A rivelare questa grande indiscrezione è Deianira Marzano che nel corso dei giorni scorsi ha rivelato come, Alfonso Signorini stia corteggiando Antonino. Insieme all’ex compagno di Belen Rodriguez, il conduttore avrebbe anche in lista Max Felicitas che, non sembra papabile tanto quanto il giovane Spinalbese.

Quest’ultimo infatti, dopo la fine della sua storia d’amore con la showgirl, si è dedicato completamente a sua figlia Luna Marì a cui non fa mancare mai nulla. Mentre Belen è tornata con Stefano De Martino, Antonino sembra aver ritrovato la serenità al fianco di una nuova compagna che per ora, continua a rimanere anonima.

Nei prossimi giorni si capirà se le varie indiscrezioni nei confronti di Antonino e la sua partecipazione al GF Vip 7 diventino concrete oppure no. Per ora non ci resta che attendere insieme ai tantissimi suoi fan che, non vedrebbero l’ora di vederlo all’interno della casa.