Fiori d’arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Le parole dell’influencer non lasciano alcun dubbio

La loro storia d’amore è iniziata durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e ha fatto innamorare i fan più fedeli del programma. Dall’inizio di quell’avventura Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono più lasciati e il loro amore procede a gonfie vele. In questi ultimi giorni sta diventando insistente il gossip secondo cui gli ex gieffini sarebbero pronti al grande passo.

Fiori d’arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? In occasione di un’intervista rilasciata a ‘SuperguidaTv’ l’influencer italo-persiana ha rotto il silenzio ed ha svelato la verità sul gossip del momento. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che i due gieffini siano pronti al grande passo.

Queste sono state le parole con cui Giulia Salemi ha raccontato il suo amore con Pierpaolo Pretelli:

Con Pier abbiamo un bellissimo rapporto di crescita costante. Giorno dopo giorno diventiamo sempre più complementari. Ci comprendiamo, ci amiamo sempre di più. Io poi non amo ostentare. Sono molto felice e molto innamorata.

Nonostante la loro storia proceda a gonfie vele, ancora nessuna conferma per quanto riguarda le nozze. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si godono il loro amore e il momento meraviglioso e felice che stanno vivendo insieme, senza pensare troppo al futuro.

Giulia Salemi, tutto sui progetti futuri dell’influencer

Nell’intervista rilasciata a ‘SuperguidaTv’ l’influencer italo-persiana, oltre che parlare della sua storia d’amore con l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, ha svelato anche i suoi progetti lavorativi futuri. Queste sono state le sue parole a riguardo: