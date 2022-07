Pierpaolo Pretelli accusato di aver pronunciato una frase sessista: ecco cosa ha detto

Senza alcuna ombra di dubbio Pierpaolo Pretelli è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Stando a quanto riferiscono alcuni utenti del web, l’ex gieffino avrebbe pronunciato una frase sessista. Alla luce di questo sarebbe finito nel mirino delle polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Pierpaolo Pretelli torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state le parole che lui stesso ha pronunciato sul palco di Maratea, la sua città d’origine. Secondo alcuni, il fidanzato di Giulia Salemi avrebbe pronunciato una frase sessista a causa della quale è finito al centro delle polemiche sul web.

Nei giorni precedenti Pierpaolo Pretelli si è esibito sul palco di Maratea, la sua città d’origine ed è proprio qui che avrebbe pronunciato la frase che ha fatto infuriare il web. Stando a quanto ha riferito, il personaggio televisivo, moltissime persone che le seguono hanno oltre i 60 anni. Alla luce di questo, il modello non riesce a capire il motivo per cui ottenga così tanto successo con le donne più mature.

In un secondo momento, Pierpaolo Pretelli ha voluto creare ironia sulla questione e in modo scherzoso ha dichiarate che quando si trova in console ci sono molte donne dai 60 anni in su. Queste sono state le sue parole:

Davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate. Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile.

Dopo aver pronunciato tale frase, il fidanzato di Giulia Salemi è stato accusato di aver fatto un commento sessista. Infatti, la maggior parte degli utenti del web non ci hanno pensato due volte a sollevare numerose critiche.