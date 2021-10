Fiori d’arancio per il noto cantante: le nozze segrete con la storica compagna

É di questi giorni la notizia del matrimonio di Pete Doherty. Il noto cantante ha celebrato i fiori d’arancio sposando la storica compagna Katia de Vidas. Un matrimonio con famigliari e gli amici più intimi che si è rivelato una vera e propria sorpresa per tutti gli invitati. Dopo il passato burrascoso che lo ha visto protagonista, sembra che Pete Doherty ha trovato finalmente la serenità.

Il passato può essere ormai buttato alle spalle. Per Pete Doherty ora contano solo il presente e il futuro. Il noto cantante è infatti convolato a nozze con la compagna di una vita, Katia de Vidas. I due si sono conosciuti nel 2012 e da allora non si sono più lasciati. Ad oggi la loro unione è stata ulteriormente fortificata con la celebrazione dei fiori d’arancio.

Fiori d’arancio per Pete Doherty: l’attore convola a nozze con Katia de Vidas

Il matrimonio tra Pete e sua moglie Katia è stato celebrato in Francia, in un hotel vicino alla spiaggia di Etretat, in Normandia. Proprio qui, infatti, il noto cantante e sua moglie vivono ormai da tre anni. Come già anticipato, pare che le nozze si siano rivelato una vera e propria sorpresa per tutti.

Sono state molte le immagini del matrimonio condivise da famigliari e amici. Tra i tanti, la cugina di Katia de Vidas ha pubblicato uno scatto dei neosposi al quale ha accompagnato una breve didascalia. Queste sono state le sue parole:

Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!

Come rivelato dai giornali di cronaca rosa, il matrimonio tra Pete e Katia è stato celebrato in presenza di pochi intimi. Alle nozze hanno infatti partecipato la mamma del cantante, Jacqueline, insieme ai membri dei Libertines.

Dopo tutto quello che ha passato, Pete Doherty si definisce un uomo nuovo. Queste, infatti, sono state le parole del cantautore riguardo la sua nuova vita:

Scrivo musica e da due anni e mezzo non mi faccio di eroina, il che per me è un grande risultato. E invece dell’alcool preferisco un bel bicchiere d’acqua

