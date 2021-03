Il famoso cantante, irriconoscibile, si mostra così a 42 anni

Il cantante e musicista dei Libertines Pete Doherty come non lo avete mai visto. La rockstar, oggi 42, finalmente ha trovato degli stimoli per dare una vera e propria svolta alla sua vita, caratterizzata da non pochi eccessi. Scopriamo insieme come è cambiata la vita del cantautore Pete Doherty.

Una vita caratterizzata da anni e anni di eccessi. Oggi, però, il cantante dei Libertines è cambiato. Pete Doherty, infatti, è diventata una persona completamente nuova. Oggi vive a Étretat, un comune con poche centinaia di abitanti che si trova in Normandia. Insieme a lui la compagna Katia e il loro cane. E raggiunto dai media inglesi, il cantante racconta come è diventata oggi la sua vita.

Quella della rockstar inglese Pete Doherty è stata una vita caratterizzata dalla musica. La musica ancora oggi, come lui stesso dichiara, è una parte importante della sua esistenza. Sono spesso le volte in cui il cantante si mostra live in streaming. Inoltre, sta lavorando al prossimo disco insieme agli membri della sua band, i Libertines.

Ma la vita di Pete Doherty è stata caratterizzata non solo dalla musica, ma anche dagli eccessi. Oggi, però, come lui stesso racconta, sembra aver abbandonato qualsiasi tipo di droga. Queste sono state le sue parole:

Al momento sono abbastanza pulito. Ho smesso di prendere eroina e ketamina.

Dunque una notizia bellissima, soprattutto per i fan della rockstar. Inoltre, sembra proprio che al 42enne piacciano i formaggi francesi. Sembra infatti vada pazzo per i toast al formaggio. Altra buona notizia, pare che Pete abbia riscoperto il piacere di dormire e riposare.

A riguardo, infatti, ha dichiarato:

Il mio piacere è dormire. Per anni e anni, sono rimasto sveglio per cinque o sei giorni e poi ho dormito per 24 ore, quindi ora amo dormire.

Sembra quindi che Pete Doherty abbia abbandonato gli eccessi che per molto tempo hanno fatto parte della sua vita, ora cambiata completamente. Quello che però non ha abbandonato è la musica tanto che si sta occupando della preparazione del prossimo disco.